У Норвегії група "Грінпіс" заблокувала танкер із нафтою рф

"Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн та конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну путіна", - заявив голова Грінпіс Норвегії Фроде Плейм.