У Норвегії група "Грінпіс" заблокувала танкер із нафтою рф

12:25 25 квітня Київ, Україна

"Грінпіс" заблокував танкер, який доставив російську нафту до Норвегії

Активісти прикували себе ланцюгом до судна на знак протесту проти російського вторгнення до України.

Танкер "Усть-Луга" нині стоїть на якорі біля нафтового термінала Exxon Mobil у Слагені, приблизно за 70 км на південь від столиці Осло.
"Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн та конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну путіна", - заявив голова Грінпіс Норвегії Фроде Плейм.
Група закликала уряд Норвегії заборонити імпорт російського викопного палива та заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти на такий імпорт із росії після вторгнення в Україну.