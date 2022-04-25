У Норвегії група "Грінпіс" заблокувала танкер із нафтою рф

"Грінпіс" заблокував танкер, який доставив російську нафту до Норвегії
Активісти прикували себе ланцюгом до судна на знак протесту проти російського вторгнення до України.
Танкер "Усть-Луга" нині стоїть на якорі біля нафтового термінала Exxon Mobil у Слагені, приблизно за 70 км на південь від столиці Осло.
Танкер "Усть-Луга" нині стоїть на якорі біля нафтового термінала Exxon Mobil у Слагені, приблизно за 70 км на південь від столиці Осло.
Група закликала уряд Норвегії заборонити імпорт російського викопного палива та заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти на такий імпорт із росії після вторгнення в Україну.
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