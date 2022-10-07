У Нідерландах затримано чоловіка за підозрою в постачанні чіпів до росії в обхід санкцій

18:54 07 жовтня Київ, Україна

Нідерландська поліція затримала місцевого чоловіка, підозрюваного у постачанні мікрочіпів до росії всупереч санкціям, запровадженим з боку країн Заходу.

Про це пише De Telegraaf.

«Відомо, що російська військова промисловість нині зазнає серйозної нестачі цих мікросхем. Підозрюваний, ймовірно, навмисне вдав, що відправляє ці товари до іншого пункту призначення, а не до росії, щоб обійти введені санкції», — заявили у FIOD.

Влада припинила подальші поставки, заарештувала особисті та комерційні рахунки підозрюваного. Також у нього вилучено записи та «запас [електронних] товарів».



Постачання мікрочіпів та іншої електроніки до росії перебувають під західними санкціями через російське вторгнення. Також Євросоюз обмежив постачання кремнію, необхідного для виробництва чіпів.



Росія не може імпортувати чіпи не лише з Європи та США, а й з інших країн. Інакше до цих держав буде застосовано вторинні санкції. Тому Тайвань відмовився постачати в рф чіпи з тактовою частотою більше 25 МГц, що використовуються у виробництві літографічного обладнання та деяких інших товарів. Фактично Тайвань заборонив постачання будь-яких чіпів, які виготовлялися останні 30 років.



ФБР та Міністерство торгівлі США у червні розпочали розслідування про походження мікросхем, виявлених у російській військовій техніці в Україні. Фахівці знайшли у ній компоненти від Intel, Analog Devices, Texas Instruments та Onsemi, а також шести виробників мікросхем у Європі, Японії та Тайвані. Тепер експерти мають встановити ланцюжки поставок.