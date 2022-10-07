У Нідерландах затримано чоловіка за підозрою в постачанні чіпів до росії в обхід санкцій

Нідерландська поліція затримала місцевого чоловіка, підозрюваного у постачанні мікрочіпів до росії всупереч санкціям, запровадженим з боку країн Заходу.
Про це пише De Telegraaf.
Влада припинила подальші поставки, заарештувала особисті та комерційні рахунки підозрюваного. Також у нього вилучено записи та «запас [електронних] товарів».
Постачання мікрочіпів та іншої електроніки до росії перебувають під західними санкціями через російське вторгнення. Також Євросоюз обмежив постачання кремнію, необхідного для виробництва чіпів.
Росія не може імпортувати чіпи не лише з Європи та США, а й з інших країн. Інакше до цих держав буде застосовано вторинні санкції. Тому Тайвань відмовився постачати в рф чіпи з тактовою частотою більше 25 МГц, що використовуються у виробництві літографічного обладнання та деяких інших товарів. Фактично Тайвань заборонив постачання будь-яких чіпів, які виготовлялися останні 30 років.
ФБР та Міністерство торгівлі США у червні розпочали розслідування про походження мікросхем, виявлених у російській військовій техніці в Україні. Фахівці знайшли у ній компоненти від Intel, Analog Devices, Texas Instruments та Onsemi, а також шести виробників мікросхем у Європі, Японії та Тайвані. Тепер експерти мають встановити ланцюжки поставок.
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