У деяких частинах Росії близько 70% мобілізованих відмовилися воювати - Гайдай

У Кремінній Луганській області затримали мобілізованих росіян. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, лише в одному 488 мотострілецькому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.
Деякі росіяни тікають, а решту - утримують під охороною і намагаються під психологічним тиском повернути в дію та відправити в атаку.
Також голова ОВА повідомив, що на півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення росіянами шляхом знеструмлення населених пунктів.
Раніше Гайдай назвав "найгарячішу" точку Луганщини. За його словами, цей напрямок у районі Сватове.
Нагадаємо, війська Росії готуються до тривалої оборони в Луганській області і споруджують зміцнення.
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