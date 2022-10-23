У деяких частинах Росії близько 70% мобілізованих відмовилися воювати - Гайдай

10:22 23 жовтня Київ, Україна

У Кремінній Луганській області затримали мобілізованих росіян. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Так, на одному із підприємств у Кремінній під вартою утримуються "мобики", які відмовилися воювати", - зазначив він.

За словами Гайдая, лише в одному 488 мотострілецькому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.

Деякі росіяни тікають, а решту - утримують під охороною і намагаються під психологічним тиском повернути в дію та відправити в атаку.

Також голова ОВА повідомив, що на півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення росіянами шляхом знеструмлення населених пунктів.

Раніше Гайдай назвав "найгарячішу" точку Луганщини. За його словами, цей напрямок у районі Сватове.

Нагадаємо, війська Росії готуються до тривалої оборони в Луганській області і споруджують зміцнення.