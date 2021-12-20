В НБУ змінився один із заступників голови

18:10 22 липень Київ, Україна

Рада Національного банку провів засідання, на якому було прийнято рішення, змінити одного з п'яти заступників голови НБУ . Нову посаду отримав колишній заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.



Про це повідомив глава ради Про це повідомив глава ради Нацбанку України Богдан Данилишин.



22 липня відбулося позачергове засідання ради Нацбанку України, на якому було розглянуто ряд організаційних і кадрових питань, про це в Facebook повідомив глава ради НБУ Данилишин.



За його інформацією, було вирішено встановити повноваження члена ради НБУ України Кирила Шевченка на термін здійснення ним повноважень за посадою.

"Рада вирішила звільнити Чурія Олега Євгеновича в зв'язку із закінченням терміну повноважень. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 19 та с. 18 ч. 1 ст. 9 закону України "Про Національний банк України" з врахуванням думки голови НБУ рада вирішила призначити на посаду заступника голови Гелетей Юрія Ігоровича ", - зазначив Данилишин.

Всього у глави Національного банку України п'ять заступників: перший заступник Катерина Рожкова, заступники Роман Борисенко, Дмитро Сологуб, Сергій Холод і Юрій Гелетій. На сайті НБУ поки не встигли поміняти фото Чурія на Гелетей.



Юрій Гелетій працював у Нацбанку України з 2003-го по 2015 рік. З жовтня 2015 го до липня 2018 року обіймав посаду директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. У липні 2018 року Кабінет Міністрів України призначив Гелетей заступником міністром фінансів України, з грудня 2018 року обіймав посаду заступника міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.