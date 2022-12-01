У НАТО прокоментували ракетні удари по Україні

17:37 01 грудня Київ, Україна





Про це заявив помічник Генерального секретаря Ракетні удари росії по цивільній інфраструктурі України мають на меті завдати страждання українському народу, проте насправді демонструють російську військову слабкість і лише розпалюють серед українців почуття ненависті до ворога.Про це заявив помічник Генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Кеттлер.

"Росія прагне заподіяти страждання українському народу. Яскравим прикладом є останні масовані удари ракетами по цивільних, містах, інфраструктурі України", - зазначив чиновник.

За його словами, також кремль розгортає активну пропаганду.

"Очевидно, що москва керується зовсім іншим набором моралі та правил. Все це, включаючи повітряні удари по цілях, - це серйозні збитки, завдані і електричним мережам, і цивільному населенню", - наголосив Кеттлер.

Чиновник додав, що сума збитків, які завдала росія Україні, може досягати 350 мільярдів доларів.

"Вартість відновлення України зараз може бути астрономічною. Світовий банк підрахував, що це може коштувати 350 мільярдів доларів. І ці атаки також вказують на російську військову слабість. Тому що росії не вдається досягати успіхів на театрі бойових дій і просуватися вперед", - наголосив він.

На переконання Девіда Кеттлера, невибіркові удари росії по українських містах, спрямовані проти цивільних та інфраструктури, є виявом розпачу.