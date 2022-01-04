У НАТО підтримують Україну та її євроатлантичні прагнення - Кулеба

17:46 23 квітень Київ, Україна

Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом в Бухаресті, де вже взяв участь в консультаціях України і Грузії з партнерами на східному фланзі НАТО

Про це повідомляє пресслужба відомства в п'ятницю, 23 квітня.



Міністри п'яти країн - України, Грузії, Румунії, Польщі та Туреччини обговорили питання регіональної безпеки в контексті агресії РФ, перспективи розширення НАТО і підтримку партнерів з боку Альянсу. Також сторони обговорили шляхи поглиблення взаємодії з НАТО в контексті реалізації курсу України і Грузії на євроатлантичну інтеграцію.

"Ключові партнери НАТО Україна і Грузія роблять значний внесок у зміцнення східного флангу НАТО і підтримання стабільності в регіоні Чорного моря. Я переконаний, що наша єдність є найбільш дієвим фактором стримування Росії і її глибоко деструктивних дій в регіоні", - сказав Кулеба.

Міністр звернув увагу партнерів на те, що ескалація з боку РФ є системною і найбільш масштабною за останні роки, представляючи загрозу для європейської системи безпеки і регіону Чорного моря.