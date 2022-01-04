У НАТО підтримують Україну та її євроатлантичні прагнення - Кулеба

Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом в Бухаресті, де вже взяв участь в консультаціях України і Грузії з партнерами на східному фланзі НАТО.
Про це повідомляє пресслужба відомства в п'ятницю, 23 квітня.
Міністри п'яти країн - України, Грузії, Румунії, Польщі та Туреччини обговорили питання регіональної безпеки в контексті агресії РФ, перспективи розширення НАТО і підтримку партнерів з боку Альянсу. Також сторони обговорили шляхи поглиблення взаємодії з НАТО в контексті реалізації курсу України і Грузії на євроатлантичну інтеграцію.
Міністри п'яти країн - України, Грузії, Румунії, Польщі та Туреччини обговорили питання регіональної безпеки в контексті агресії РФ, перспективи розширення НАТО і підтримку партнерів з боку Альянсу. Також сторони обговорили шляхи поглиблення взаємодії з НАТО в контексті реалізації курсу України і Грузії на євроатлантичну інтеграцію.
Міністр звернув увагу партнерів на те, що ескалація з боку РФ є системною і найбільш масштабною за останні роки, представляючи загрозу для європейської системи безпеки і регіону Чорного моря.
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