У НАТО підтримують суверенітет України і застерігають РФ від подальшої ескалації

12:35 06 квітень Київ, Україна

НАТО нагадали РФ про те, що військова обстановка, пов'язана з активізацією військових ресурсів російської армії на прикордонних з Україною територіях, викликає стурбованість і залишається під пильним наглядом.

Військову активність РФ біля кордонів України прокоментував представник НАТО німецькому виданню Welt.

"НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми залишаємося пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав спікер.

Він додав, що "дестабілізуючі заходи з боку Росії підривають всі зусилля щодо деескалації напруженості в рамках укладеної за участю ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".



Представник Альянсу нагадав, що минулого тижня в НАТО провели нараду про поточну ситуацію з безпекою на Чорному морі.

"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні і навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню з липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія і США провели консультації щодо ситуації навколо України.



Нагадаємо, минулого тижня відбулася розмова президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом. За її підсумками в Офісі Президента заявили, що головний сигнал, який пролунав від США: Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.