У НАТО підтримують суверенітет України і застерігають РФ від подальшої ескалації

У НАТО нагадали РФ про те, що військова обстановка, пов'язана з активізацією військових ресурсів російської армії на прикордонних з Україною територіях, викликає стурбованість і залишається під пильним наглядом.
Військову активність РФ біля кордонів України прокоментував представник НАТО німецькому виданню Welt.
Він додав, що "дестабілізуючі заходи з боку Росії підривають всі зусилля щодо деескалації напруженості в рамках укладеної за участю ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".
Представник Альянсу нагадав, що минулого тижня в НАТО провели нараду про поточну ситуацію з безпекою на Чорному морі.
Представник Альянсу нагадав, що минулого тижня в НАТО провели нараду про поточну ситуацію з безпекою на Чорному морі.
Раніше повідомлялося, що Росія і США провели консультації щодо ситуації навколо України.
Нагадаємо, минулого тижня відбулася розмова президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом. За її підсумками в Офісі Президента заявили, що головний сигнал, який пролунав від США: Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.
Нагадаємо, минулого тижня відбулася розмова президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом. За її підсумками в Офісі Президента заявили, що головний сигнал, який пролунав від США: Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.
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