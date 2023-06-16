У НАТО очікують, що Грузія підтримуватиме санкції проти росії

08:57 25 травня Київ, Україна

Грузія має дотримуватись санкцій проти росії, щоб ускладнити її агресивну війну проти України.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про це на Брюссельському форумі, зазначивши, що країни, включаючи Грузію, намагаються чинити опір російській агресії.



НАТО вирішило посилити допомогу для таких країн, і Грузія є яскравим прикладом цієї підтримки.



Важливо, щоб Грузія дотримувалась демократичних цінностей, а НАТО очікує від нечленів Альянсу дотримання санкцій проти росії.



Столтенберг також наголосив, що кремль намагається збільшити свій вплив та контроль над країнами Варшавського договору та сусідніми державами.



НАТО продовжує підтримувати Грузію та її реформи з огляду на досвід російської агресії, яка розпочалася у 2008 році, коли росія захопила території Грузії.