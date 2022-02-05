У НАТО відреагували на спільну заяву Путіна та Сі Цзіньпіна

08:59 05 лютий Київ, Україна

Мабуть, єдиним впливовим союзником Путіна в ситуації, що склалася, залишається Китай. Хоча навряд чи китайський уряд стурбований ідейною стороною цього конфлікту. Все, чого хоче східний сусід від Росії – це мати економічну складову.

Саме тому під час приїзду Путіна на Олімпіаду до Пекіна було укладено нові контракти на постачання з РФ до Китаю газу та нафти.. Ну а потім, щоб по-східному звичаю догодити гостю, було прийнято спільну заяву, що обговорюється у світі.

У заяві Китай дипломатично підтримав Росію у її «боротьбі за мир» у Європі, торкнувшись і ракетно-ядерного роззброєння.. Хоча слова про підтримку демократії та невтручання у внутрішню політику інших держав під приводом захисту прав людини, звучать із вуст саме цих лідерів трохи цинічно.

У свою чергу, НАТО не залишило поза увагою цю заяву. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ще раз наголосив, що Альянс нікого не змушує ставати його членом, оскільки у пріоритеті завжди стоїть свобода держав у виборі свого шляху.