У НАТО засудили перебування російських миротворців на території Придністров'я

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг обурений ставленням російського керівництва до цілісності країн-сусідів і до міжнародного права в цілому.
Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі за підсумками першого дня відеоконференції міністрів закордонних справ Альянсу.
Він заявив, що "це є порушенням територіальної цілісності Молдови і ще одним прикладом того, як Росія не поважає міжнародне право і територіальну цілісність країн, включаючи Молдову".
Столтенберг додав, що очікує зустрічі з новообраною президенткою Молдови Маєю Санду, і заявив, що НАТО цінує партнерство з державою.
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