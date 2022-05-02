У НАТО засудили перебування російських миротворців на території Придністров'я

19:48 01 грудня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг обурений ставленням російського керівництва до цілісності країн-сусідів і до міжнародного права в цілому.

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі за підсумками першого дня відеоконференції міністрів закордонних справ Альянсу.

"Ми бачимо, як Росія розгортає війська всупереч бажанню урядів наших близьких сусідів. Як Росія провела незаконну анексію Криму, як вона продовжує дестабілізувати ситуацію в східній Україні, як вона діє в частинах Грузії або її присутність в Молдові, в Придністров'ї", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що "це є порушенням територіальної цілісності Молдови і ще одним прикладом того, як Росія не поважає міжнародне право і територіальну цілісність країн, включаючи Молдову".



Столтенберг додав, що очікує зустрічі з новообраною президенткою Молдови Маєю Санду, і заявив, що НАТО цінує партнерство з державою.