В НАТО побоюються, що війна в Україні може вийти з-під контролю

07:57 10 грудня Київ, Україна

Бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю та перетворитися на війну між Росією та НАТО. Про це в п'ятницю, 9 грудня, в інтерв'ю норвезької мовної компанії NRK, заявив Глава НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє AP NEWS.

"Якщо щось піде не так, це може призвести до жахливих наслідків", - сказав Генеральний секретар НАТО. - Це жахлива війна в Україні. Це також війна, яка може перерости у повномасштабну війну, яка переросте у велику війну між НАТО та Росією, - сказав він.. - Ми працюємо щодня, щоб уникнути цього.

Водночас він зазначив, що Альянс посилив присутність на східному фланзі.

На думку генсека НАТО, путін не може сумніватися у готовності Альянсу захищати своїх членів:

"Найважливіше завдання НАТО - запобігти повномасштабній війні в Європі".

Столтенберг вважає, що путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.

"Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки, він мобілізує ще більше підтримки для України", - констатував він.

Генсек Альянсу наголосив, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.

Як повідомлялося, за словами генсека НАТО Україні постачається багато сучасних систем озброєння, проте необхідно продовжувати обговорення щодо додаткових систем.