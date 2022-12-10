В НАТО побоюються, що війна в Україні може вийти з-під контролю

Бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю та перетворитися на війну між Росією та НАТО. Про це в п'ятницю, 9 грудня, в інтерв'ю норвезької мовної компанії NRK, заявив Глава НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє AP NEWS.
Водночас він зазначив, що Альянс посилив присутність на східному фланзі.
На думку генсека НАТО, путін не може сумніватися у готовності Альянсу захищати своїх членів:
Столтенберг вважає, що путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.
Генсек Альянсу наголосив, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.
Як повідомлялося, за словами генсека НАТО Україні постачається багато сучасних систем озброєння, проте необхідно продовжувати обговорення щодо додаткових систем.
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