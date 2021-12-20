У НАТО мають намір збільшити військову присутність в Чорноморському регіоні

19:00 17 березень Київ, Україна

Як стримуючий чинник російської агресії, НАТО змушене нарощувати свою військову присутність в Чорноморському регіоні.



Про це в середу в Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Про це в середу в Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

"Безпека в Чорному морі є пріоритетом для НАТО і для Грузії, і ми стурбовані триваючим нарощуванням російських сил в цьому регіоні. Росія використовує Крим для демонстрації сили, тому ми працюємо над тим, щоб зміцнити нашу присутність в Чорноморському регіоні", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО поважає суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і продовжує закликати Росію зупинити політику визнання самопроголошених регіонів Абхазії і Південної Осетії, і вивести звідти всі свої сили.

"Наше тісне партнерство також означає, що ми не уникаємо важких дискусій. Недавній розвиток політичних подій в Грузії є тривожним. НАТО очікує, що Грузія буде дотримуватися демократичних стандартів, над розвитком яких так важко працювала протягом минулих років. Це також включає рішення політичних розбіжностей шляхом діалогу та уникнення риторики і дій, що ведуть до поділу (в суспільстві)", - зазначив керівник НАТО.

Відповідаючи на запитання преси про перспективи Грузії приєднатися до НАТО, генеральний секретар Альянсу закликав Грузію продовжувати реформи, які наближають її до цієї мети.



"Ми продовжуємо дотримуватися тих рішень, які були прийняті в Бухаресті в 2008 році, і ми продовжуємо підтримувати зусилля, спрямовані на просування до членства в НАТО", - додав Столтенберг.



"Така присутність є стримуючим фактором, який має потужний стабілізаційний ефект для безпеки країн регіону. Європейська безпека не може бути повною без безпечного і стабільного Чорного моря, чому ми отримали болючі докази в минулі роки", - підкреслив грузинський чиновник.