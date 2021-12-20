У НАТО мають намір збільшити військову присутність в Чорноморському регіоні

Як стримуючий чинник російської агресії, НАТО змушене нарощувати свою військову присутність в Чорноморському регіоні.
Про це в середу в Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
Він підкреслив, що НАТО поважає суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і продовжує закликати Росію зупинити політику визнання самопроголошених регіонів Абхазії і Південної Осетії, і вивести звідти всі свої сили.
Відповідаючи на запитання преси про перспективи Грузії приєднатися до НАТО, генеральний секретар Альянсу закликав Грузію продовжувати реформи, які наближають її до цієї мети.
"Ми продовжуємо дотримуватися тих рішень, які були прийняті в Бухаресті в 2008 році, і ми продовжуємо підтримувати зусилля, спрямовані на просування до членства в НАТО", - додав Столтенберг.
"Така присутність є стримуючим фактором, який має потужний стабілізаційний ефект для безпеки країн регіону. Європейська безпека не може бути повною без безпечного і стабільного Чорного моря, чому ми отримали болючі докази в минулі роки", - підкреслив грузинський чиновник.
"Ми продовжуємо дотримуватися тих рішень, які були прийняті в Бухаресті в 2008 році, і ми продовжуємо підтримувати зусилля, спрямовані на просування до членства в НАТО", - додав Столтенберг.
"Така присутність є стримуючим фактором, який має потужний стабілізаційний ефект для безпеки країн регіону. Європейська безпека не може бути повною без безпечного і стабільного Чорного моря, чому ми отримали болючі докази в минулі роки", - підкреслив грузинський чиновник.
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