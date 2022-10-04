У НАТО почнуть офіційно обговорювати членство України в Альянсі

17:38 04 жовтня Київ, Україна

Заявка України на прискорений вступ до НАТО спонукала обговорення цього питання на офіційному рівні. Про це заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко під час брифінгу.

"Тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру. Раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах. Тепер це обговорення проходитиме вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях», – пояснила вона.

За словами Галібаренка, одне із перших обговорень буде на рівні послів. Друге може відбутися у рамках засідання міністрів оборони, наприклад, 12-13 жовтня у форматі Рамштайн.



Нагадаємо, рішення про вступ України до НАТО має ухвалювати всі 30 членів Альянсу.