У НАТО почнуть офіційно обговорювати членство України в Альянсі

Заявка України на прискорений вступ до НАТО спонукала обговорення цього питання на офіційному рівні. Про це заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко під час брифінгу.
За словами Галібаренка, одне із перших обговорень буде на рівні послів. Друге може відбутися у рамках засідання міністрів оборони, наприклад, 12-13 жовтня у форматі Рамштайн.
Нагадаємо, рішення про вступ України до НАТО має ухвалювати всі 30 членів Альянсу.
Нагадаємо, рішення про вступ України до НАТО має ухвалювати всі 30 членів Альянсу.
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