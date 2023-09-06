У НАТО вибачилися за заяву про вступ України до Альянсу у разі територіальних поступок рф

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Енссен вибачився за свою заяву про те, що Україна може вступити до НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території.
Слова Енссена цитує видання VG.
Раніше 15 серпня керівник апарату генсека Альянсу Стіан Енссен припустив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території. Згодом у МЗС та РНБО відповіли Енссену, наголосивши, що Україна територіями не торгує і не варто "мацати нерви" українців.
Після цього офіційний представник блоку у коментарі підтвердив, що Північноатлантичний альянс повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
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