У НАТО вибачилися за заяву про вступ України до Альянсу у разі територіальних поступок рф

18:00 16 серпня Київ, Україна

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Енссен вибачився за свою заяву про те, що Україна може вступити до НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території.

Слова Енссена цитує видання VG.
"Моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не мав так говорити. Це була помилка", - сказав він.
Раніше 15 серпня керівник апарату генсека Альянсу Стіан Енссен припустив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території. Згодом у МЗС та РНБО відповіли Енссену, наголосивши, що Україна територіями не торгує і не варто "мацати нерви" українців.

Після цього офіційний представник блоку у коментарі підтвердив, що Північноатлантичний альянс повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
"Позиція чітка та не змінилася", - сказав він.