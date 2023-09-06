У НАТО вибачилися за заяву про вступ України до Альянсу у разі територіальних поступок рф

"Моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не мав так говорити. Це була помилка", - сказав він.

Раніше 15 серпня керівник апарату генсека Альянсу Стіан Енссен припустив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території. Згодом у МЗС та РНБО відповіли Енссену, наголосивши, що Україна територіями не торгує і не варто "мацати нерви" українців.