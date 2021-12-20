У НАБУ зацікавилися газовими угодами Ігоря Коломойського

Національне антикорупційне бюро розслідує справу за фактом можливих домовленостей українських чиновників з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного «блакитного палива» з підземних сховищ вартістю понад 100 мільярдів гривень.
Відомо, що кримінальне провадження відкрив Офіс Генерального прокурора. З такою вимогою звернувся колишній голова Служби безпеки, а нині народний обранець від політпартії «Батьківщина» Валентин Наливайченко.
«...вимагаю від правоохоронців негайного втручання у ситуацію зі спробою державних чиновників та структур олігарха Коломойського присвоїти природний газ у підземних газових сховищах України», — повідомив Наливайченко у Facebook.
За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, розслідування розпочалося 19 листопада 2021 року. Під витягом з ЄРДР поставлено підпис прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримки державного звинувачення та представництва в суді САП Юрія Олефіра.
Раніше журналісти-розслідувачі повідомляли, що 26 жовтня НАК "Нафтогаз України" погодив передачу газу "Укрнафті", якою керує Коломойський. Загальний обсяг претензій – 9 мільярдів кубічних метрів газу на 240 мільярдів гривень. Схему було затверджено 30 листопада під час зборів акціонерів «Укрнафти». «Блакитне паливо» було видобуто та використано населенням у 2013-2017 роках, проте документально купівля та продаж не були оформлені через те, що «Укрнафта» відмовилася підписувати договори.
Згідно зі звітом за перше півріччя поточного року, "Нафтогазом" було офіційно визнано за Коломойським 700 мільйонів кубометрів газу на 20 мільярдів гривень.
Як відомо, "Нафтогазу" належить половина акцій "Укрнафти", близько 40% - акціонерам групи "Приват".
Відомо, що кримінальне провадження відкрив Офіс Генерального прокурора. З такою вимогою звернувся колишній голова Служби безпеки, а нині народний обранець від політпартії «Батьківщина» Валентин Наливайченко.
«...вимагаю від правоохоронців негайного втручання у ситуацію зі спробою державних чиновників та структур олігарха Коломойського присвоїти природний газ у підземних газових сховищах України», — повідомив Наливайченко у Facebook.
За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, розслідування розпочалося 19 листопада 2021 року. Під витягом з ЄРДР поставлено підпис прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримки державного звинувачення та представництва в суді САП Юрія Олефіра.
Раніше журналісти-розслідувачі повідомляли, що 26 жовтня НАК "Нафтогаз України" погодив передачу газу "Укрнафті", якою керує Коломойський. Загальний обсяг претензій – 9 мільярдів кубічних метрів газу на 240 мільярдів гривень. Схему було затверджено 30 листопада під час зборів акціонерів «Укрнафти». «Блакитне паливо» було видобуто та використано населенням у 2013-2017 роках, проте документально купівля та продаж не були оформлені через те, що «Укрнафта» відмовилася підписувати договори.
Згідно зі звітом за перше півріччя поточного року, "Нафтогазом" було офіційно визнано за Коломойським 700 мільйонів кубометрів газу на 20 мільярдів гривень.
Як відомо, "Нафтогазу" належить половина акцій "Укрнафти", близько 40% - акціонерам групи "Приват".
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