У МВС повідомили, коли запрацює Єдиний реєстр зброї

15:29 25 травня Київ, Україна

В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї, до якого вноситиметься вся зброя, яка є на території держави, сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Це база, яка запрацює 23 червня цього року і до цього реєстру вноситиметься вся зброя, яка є на території нашої держави. Тобто кожен громадянин може чітко розуміти, яка зброя у нього є, коли він має її відстріляти, коли принести у дозвільну систему для перевірки тощо”, - сказав він.

Міністр зазначив, що українці зможуть дистанційно купувати зброю та не стояти у черзі.



За словами Клименка, українські правоохоронці обмінюються інформацією з МВС країн Євросоюзу, з Європолом про нелегальну зброю, яка є у їхніх базах.

"Також вони контролюють можливе поширення цієї зброї на території ЄС. Вони досить щільно з нами співпрацюють щодо формування Єдиного реєстру зброї", - сказав він.

Міністр також підкреслив, що зброя, яка потрапила до українців під час широкомасштабного вторгнення росії, вона не є їхньою власністю.

"Ми пропонуємо цю зброю зареєструвати та зберігати до закінчення військового стану. Навіть для того, щоб зустріти ворога, якщо він піде десь на прикордонні території. Після закінчення війни ця зброя має бути здана державі", - сказав Клименко.

За його словами, в Україні офіційно зареєстровано 1,2 мільйона одиниць зброї і вона продовжує перебувати у своїх власників.

"Звичайно, будуть чітко виписані принципи, як зброя, яка зараз на руках, і зброя, яка потрапила до наших громадян під час війни, буде здана у дозвільну систему, або військові формування, або як ми її реєструватимемо з нашими громадянами", - сказав міністр.

Клименко підкреслив, що "у будь-якому випадку" має бути контроль за обігом зброї.