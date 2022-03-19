У МВС розповіли, навіщо у російських військових відбирають документи

12:00 16 березня Київ, Україна

Радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що у всіх російських військовослужбовців, які вирушають воювати в Україну, забирають документи. Бо надалі їх не зможуть упізнати родичі.



Про це він сказав на телемарафоні.



Денисенко висловив сподівання, що сьогодні вдасться продовжити гуманітарні коридори, оскільки здебільшого це залежить від особистої позиції керівника Кремля Володимира Путіна.



"Тому що все, що відбувається в Маріуполі та Харкові, на моє глибоке переконання, це особиста вказівка Путіна щодо блокади Маріуполя та знищення Маріуполя та Харкова. Крім того, зараз російські кораблі починають обстрілювати Маріуполь з моря. Ситуація складна", - заявив він.



При цьому радник глави МВС додав, що було вбито російського генерал-майора Мітяєва, проте при ньому не виявилося документів.



"Не слід забувати, що вчора була серйозна перемога в самому Маріуполі, коли наші війська змогли знищити велику кількість російської техніки, було вбито російського генерал-майора Мітяєва. Я хотів би звернути увагу, що у Мітяєва не було документів. Ми вже тиждень помічаємо, що у всіх російських військових забирають документи, щоб їхні родичі не могли впізнати. Навіть у генерал-майора забирають документи", – наголосив Денисенко.