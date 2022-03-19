У МВС розповіли про блок-пости і диверсантів. Відео

06:34 17 березня Київ, Україна

Міністр внутрішніх справ 🇺🇦 Денис Монастирський під час всеукраїнського телемарафону розповів про скорочення блок-постів на автошляхах країни та налагодження порядку їхнього функціонування.

Окрім того, глава МВС поінформував про затримання членів ворожих диверсійних груп у різних регіонах України. Також про затримання окупантами представників органів державної влади та активістів, які виходять на майдани міст та допомагають із розподілом гуманітарної допомоги, що надходить мирним громадянам з неокупованої території України.
 
«На жаль, в Україні сьогодні не залишилося місць, де немає явної військової загрози. Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли або де не були представники диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичайним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коригувальників вогню. Вони також є і у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській. Ця проблема сьогодні є всюди», - наголосив Денис Монастирський.