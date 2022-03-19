У МВС розповіли про блок-пости і диверсантів. Відео

06:34 17 березня Київ, Україна

Міністр внутрішніх справ 🇺🇦 Денис Монастирський під час всеукраїнського телемарафону розповів про скорочення блок-постів на автошляхах країни та налагодження порядку їхнього функціонування.



Окрім того, глава МВС поінформував про затримання членів ворожих диверсійних груп у різних регіонах України. Також про затримання окупантами представників органів державної влади та активістів, які виходять на майдани міст та допомагають із розподілом гуманітарної допомоги, що надходить мирним громадянам з неокупованої території України.