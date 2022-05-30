У МВС пропонують зробити виїзд чоловіків за кордон платним
14:39 30 травня Київ, Україна
Радник міністра внутрішніх справ запропонував запровадити "страховий внесок".
Про це радник голови МВС написав у своєму Telegram-каналі.
Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна надовго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду – це не заборонити чи дозволити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів та вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому разі тотальна заборона шкодить нам ще більше», - йдеться у повідомленні.
За його словами, заборона на виїзд створює багато проблем, тому необхідно змінити підхід до регулювання виїзду.
"Дві історії моїх знайомих. Один мав засіяти сотню тисяч гектарів, але не мав дизеля. Знайшов у Румунії, але не міг відправити за ним українців. В результаті він найняв молдаван, які довезли до України, а потім тут переливали та доставляли на місце, оскільки молдавани не хотіли їхати до області з бойовими діями. Друга історія, знайомий до війни не встиг підписати договір на постачання нашої продукції до Німеччини на кілька мільйонів доларів. Вже три місяці він не може виїхати та підписати договір, який дозволяє йому врятувати 300 робочих місць", - підсумував Андрусів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі