У МВС пропонують зробити виїзд чоловіків за кордон платним

14:39 30 травня Київ, Україна

Радник міністра внутрішніх справ запропонував запровадити "страховий внесок".

Про це радник голови МВС написав у своєму Telegram-каналі.

Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна надовго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду – це не заборонити чи дозволити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів та вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому разі тотальна заборона шкодить нам ще більше», - йдеться у повідомленні.

За його словами, заборона на виїзд створює багато проблем, тому необхідно змінити підхід до регулювання виїзду.