У МВС пообіцяли зменшити кількість блокпостів

06:21 14 березня Київ, Україна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський пообіцяв оптимізувати кількість блокпостів на дорогах та впорядкувати їхню роботу.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.



«Багато людей отримали нарікання від волонтерів та активістів, посадових осіб виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах багато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту.. Як для евакуації мирних жителів у центр та на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід та південь – у місця, де продовжуються активні бойові дії», - сказав він.



Національна поліція України та Збройні сили України спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.



Міністр вважає цілком обґрунтованими перевірки документів та автотранспорту на в'їздах до міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою.



«Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього списку не увійдуть, будуть прибрані. Таким чином, буде покращено пересування транспортних потоків усередині країни. Це заощадить час, пальне, а головне – сили та нерви людей. Як цивільних, і військових. У разі проблем із проїздом через блокпости прошу повідомляти телефоном 102», - зазначив Монастирський.