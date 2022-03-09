У МВС пояснили бажання росіян організувати "гуманітарні коридори" в РФ та Білорусь

12:32 08 березень Київ, Україна

Російська сторона хоче організувати так звані гуманітарні коридори до Росії та Білорусі, щоб взяти українців у полон.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

"Вчора росіяни знову заявили, що вони сьогодні планують надати гуманітарні коридори. Хотів би вірити в те, що це вдасться, але, на жаль, складається таке враження, що РФ дала вказівки своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України", - сказав Денисенко.

За його словами, такі гуманітарні коридори потрібні для евакуації цивільних людей з окупованих територій, зокрема, з Маріуполя, Харкова, Ізюма, Тростянця, Бучі, Гостомеля.





Денисенко зазначає, що росіяни хочуть, щоб українці просилися до їхніх гуманітарних коридорів.

"Росіяни планують зробити гуманітарний коридор до Російської Федерації та до Білорусі. Пропонують нам - давайте ми вас вивеземо, і ви станете нашими бранцями та жертвами телекартинки, де ви повинні розповідати, як вам тяжко під українською владою і як добре тут, у РФ", - зазначив він.

За його словами, вся логіка дій РФ останніх днів показує, що "заради телевізійної картинки та заради того, щоб спробувати принизити українців особисто, Путін у Кремлі не робитиме жодних гуманітарних коридорів".