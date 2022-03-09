У МВС пояснили бажання росіян організувати "гуманітарні коридори" в РФ та Білорусь

Російська сторона хоче організувати так звані гуманітарні коридори до Росії та Білорусі, щоб взяти українців у полон.
Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.
За його словами, такі гуманітарні коридори потрібні для евакуації цивільних людей з окупованих територій, зокрема, з Маріуполя, Харкова, Ізюма, Тростянця, Бучі, Гостомеля.
Денисенко зазначає, що росіяни хочуть, щоб українці просилися до їхніх гуманітарних коридорів.
За його словами, вся логіка дій РФ останніх днів показує, що "заради телевізійної картинки та заради того, щоб спробувати принизити українців особисто, Путін у Кремлі не робитиме жодних гуманітарних коридорів".
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