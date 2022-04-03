У МВС назвали напрямки, де посиляться військові дії протягом тижня

Із завмиранням серця українці у всьому світі прислухаються до повідомлень, намагаючись почути заповітну дату закінчення війни. Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що результат війни буде вирішено протягом 2-3 тижнів. Про це він сказав журналістам під час візиту до Ірпені, передає УНІАН.

Він заявив, що на Україну чекає дуже важка битва на Сході, за Маріуполь.

"Маріуполь треба визволити, ми не можемо його покинути. І певні дії ми вже робимо. Якщо спочатку доля війни вирішувалася кампанією північ від, то тепер - Сході. Залежно від її ходу і настане розуміння. Я думаю, на нашу користь все вирішиться. Вони не мають резерву на те, щоб активно продовжувати цю фазу. На збирання цих резервів потрібно не менше 2-3 місяців. Санкції доб'ють економіку. Тобто зараз протягом 2-3 тижнів має бути вирішено. Я часто говорив "2-3 тижні", але це - з початку другої фази. Ось зараз вона починається. Думаю, за три доби вони активно мають піти і після цього 2 тижні вирішать усі", - сказав Арестович.

Він також додав, що на його думку, війська РФ вже не повернуться на північ Київської області.

"Вони сюди не повернуться точно. Тому що щоб сюди повернутися, потрібно щонайменше створити таке ж угруповання, на що вони не здатні. Вони не мають мобілізаційного потенціалу. До того ж, з суто військової точки зору, зараз вони переносять зусилля на схід, Маріуполь. Тобто вони через Росію повертаються, а через Білгород через Куп'янськ знову запускаються. Але в Білгороді з ними постійно щось трапляється", - наголосив Арестович.

Зазначимо, що радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в Україні на сьогоднішній день найскладніша ситуація на сході нашої держави, зокрема йдеться про направлення Ізюм-Волноваху.

"Якщо говорити про поточну ситуацію, то найскладніша історія на сьогоднішній день - це, безумовно, схід України, це напрям Ізюм-Волноваха, це Луганщина, це Попасна, це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне і це, безумовно, Маріуполь. Це головні напрямки , і вони насправді будуть головними напрямками цього тижня. Ми можемо говорити про те, що саме там багато в чому вирішується доля цього етапу війни", – поінформував радник голови МВС.

Нагадаємо, на півночі України ворожі сили відступають на територію Білорусі, а на сході вони нарощують бойову міць.. У зв'язку з цим ЗСУ посилюють оборону на Донбасі.