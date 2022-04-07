У Москві угоду щодо Карабаху назвали: "... перемогою народів двох країн, і Азербайджану, і Вірменії, тому що зупинилася війна"

12:49 10 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 10 листопада, Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення карабаської війни о 01:00.



У Кремлі вважають досягнуту угоду щодо карабаського конфлікту перемогою народів Азербайджану і Вірменії. Так у вівторок, 10 листопада, прокоментував підписання угоди прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.



"Це перемога народів двох країн, і Азербайджану, і Вірменії, тому що зупинилася війна", - сказав він.



У Кремлі розраховують, що суть домовленостей буде належним чином сприйнята у Вірменії.



"Ми знаємо, що прем'єр-міністр Пашинян докладає неабияких зусиль для того, щоб пояснити суть цих домовленостей і сенс цих домовленостей. Ми сподіваємося, що ці пояснення будуть належним чином сприйняті", - підкреслив представник Кремля.



"Комплекс узгоджених заходів розрахований на досить тривалу перспективу, на п'ятирічні терміни, які можуть продовжуватися, якщо одна зі сторін не заявить завчасно про зворотне", - сказав Пєсков.



Пєсков зазначив, що в заяві щодо Карабаху не уточнюється статус регіону.

"Так, в цьому документі не йдеться про статус Карабаху, в цей момент ми продовжуємо виходити з усіх відповідних основних актів міжнародного права, перш за все, відповідних резолюцій Ради безпеки ООН та інших документів", - повідомив він.



Крім того, представник Кремля повідомив, що моніторинговий центр по Карабаху може бути розміщений в Азербайджані.



"Дійсно, йшлося про створення на азербайджанській території центру моніторингу умов припинення вогню. Це в Азербайджані, і нюанси розміщення цього центру моніторингу спільного вже є предметом окремої домовленості", - повідомив Пєсков.