У Москві стурбовані можливим відходом України від ядерного палива РФ

13:25 19 липня Київ, Україна

Російський інформаційний простір заповнений повідомленнями «експертів» про нібито небезпеку використання на українських АЕС ядерного палива, виробленого компанією Westinghouse , не нехтують такими повідомленнями і українські ЗМІ, в яких чітко простежується російське лобі.

Вестінгауз Електрик (англ. Westinghouse Electric Company) - японо-американська електротехнічна і ядерноенергетична компанія. «Вестінгауз» займається проєктуванням енергоблоків АЕС. Це провідна світова компанія з виробництва ядерних реакторів. Також «Вестінгауз» - один з лідерів виробництва палива для АЕС (близько 20% всіх світових поставок реакторного палива) - тепловиділяючих збірок (ТВЗ). Разом з тим як велика транснаціональна корпорація «Вестінгауз» контролює до 50% всіх комерційних енергоблоків світу (Джерело - Вікіпедія).

Так, РФ, через представників дипломатичного корпусу, співробітників атомно-промислового комплексу РФ, і навіть «експертів» сумнівної якості, здійснює активний вплив на інформаційне поле РФ і України. Такі ж «вкидання» здійснюються і на території Європейського Союзу. Головна теза, яку так звані «експерти» хочуть донести до свідомості людей, це небезпека використання ядерного палива, виробленого будь-якою іншою компанією, крім АТ «ТВЕЛ».



Підприємство було засноване шляхом консолідації в його статутному капіталі акцій акціонерних товариств ядерно-паливного циклу, що перебувають у федеральній власності. Таким чином «ТВЕЛ» було сформовано як виключно державне підприємство. Акціонерне товариство «ТВЕЛ» - російський виробник ядерного палива, виробничий холдинг, що входить до складу паливного дивізіону Державної корпорації «Росатом» . У структуру «ТВЕЛ» входить низка підприємств з фабрикації ядерного палива, конверсії та збагачення урану, виробництва газових центрифуг, а також науково-дослідні та конструкторські організації.Підприємство було засноване шляхом консолідації в його статутному капіталі акцій акціонерних товариств ядерно-паливного циклу, що перебувають у федеральній власності. Таким чином «ТВЕЛ» було сформовано як виключно державне підприємство.

Методи «вливання» дезінформації російської пропаганди різні. Найбільша активність фіксується при згадці інформації про співпрацю українського оператора атомних електростанцій ДП «НАЕК «Енергоатом» з компанією Westinghouse, або іншого виду взаємодії, наприклад, в контексті будівництва заводу з виробництва ядерного палива за технологією Westinghouse.



Так, під час презентації Національної економічної стратегії-2030 в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив про необхідність повної заміни російського ядерного палива на американське. Російські ЗМІ не забарилися подати новину у власному контексті зі згадуванням невідомих експертів, які вже неодноразово попереджали про ядерну небезпеку при використанні ядерного палива неросійського виробника і небезпеки для здоров'я людей.



Недалеко зайшли і інші російські ЗМІ. Зокрема, «експерт» в статті з промовистою назвою «Відверті скоти. Чому Україні не можна йти від ядерного палива Росії», наводить інші аргументи про неможливість заміни російського постачальника ядерного палива.

Зокрема, наводять такі безглузді аргументи як банкрутство компанії Westinghouse і неможливість переробки американського ядерного палива на підприємствах РФ.



Банкрутство компанії Westinghouse - це «стара пісня про нове», яка почалася після зміни структури власності компанії, стосується переробки відпрацьованого ядерного палива (далі ВЯП) - основа там теж знаходиться в фінансовому просторі, і аж ніяк не в просторі ядерної безпеки. Так, Україна платила РФ близько 200 млн доларів на рік за переробку ВЯП. Слід зазначити, що вартість переробки ВЯП включена у вартість тарифу на електроенергію. Таким чином кожен громадянин фактично фінансував країну-агресора.



Додатково слід зазначити, що ВЯП є джерелом для дорогих цінних матеріалів, які фактично російські підприємства-переробники ВЯП залишали у себе, але це вже питання до правоохоронних органів і посадових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» і Міненерго.



Ще однією "страшилкою" є розповіді, так званих «російських експертів", про "Другий Чорнобиль». Так, стаття «Україна готова підірвати новий Чорнобиль» російського видання, кінцевим власником якого є Міністерство оборони РФ, є типовим прикладом.

Так чому ж до українських атомних станцій прикуто так багато уваги російських «незалежних» ЗМІ? Відповідь проста, загальна вартість закупівель ядерного палива ДП «НАЕК «Енергоатом» на рік становить 500 млн доларів.



За даними Державної служби статистики, Україна в січні-листопаді 2019 придбала ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $356 млн 87,8 тис. (Паливо російського виробництва на $200 млн 107,8 тис., шведського - на $155 980 000.

У 2018 році Україна придбала ЯП на $523 151 000 (в РФ - на $374 621 000, в Швеції - на $148 530 000), у 2017 році - на $533 422 000 (в РФ - на $368 964 000, в Швеції - на $164 458 000), в 2016 році - на $548 810 000 (в РФ - на $386 782 000, в Швеції - на $162 028 000), в 2015 році - на $643 570 000 (в РФ - на $610 883 000, в Швеції - на $32688000), в 2014 році - на $628 176 000 (в РФ - на $588 831 000, в Швеції - на $39345000), в 2013 році - на $600 596 000 (всі - РФ), в 2012 році - на $600 334 000 (в РФ - на $555 355 000, в Швеції - на $44979000).



І ці пів мільярда доларів були повністю російськими до появи компанії «Westinghouse». Зараз частки діляться орієнтовно 300 млн доларів (Westinghouse) і 200 млн доларів (АТ «ТВЕЛ»). Однак, частка АТ «ТВЕЛ» неухильно зменшується. За такі гроші, не гріх і пропагандистську машину увімкнути - взагалі нічого особистого, лише бізнес!



Тим часом Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - ДІЯРУ) (регулятор дотримання законодавства в сфері ядерної та радіаційної безпеки) зазначає, що на 22 березня 2021 за час експлуатації ТВЗ-WR протягом 2015-2021 років передумов для порушення умов безпечної експлуатації енергоблоків не знайдено. Щодо безпечної експлуатації тепловиділяючих збірок (ядерного палива) виробництва компанії «Westinghouse» також відзначає і Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Плачков Григорій Іванович. Крім того, за інформацією ДІЯРУ, ВЯП виробництва компанії Westinghouse з енергоблоків ПУ АЕС і РАЕС планується зберігати в сховищі відпрацьованого ядерного палива з енергоблоків ЗАЕС в сухому сховищі ВЯП.