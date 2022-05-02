У МОН розповіли про проєкт "Фінська підтримка реформи української школи"

10:50 02 грудня Київ, Україна

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і міністр освіти Фінляндії Лі Андерссон провели онлайн-зустріч, в ході якої обговорили подальші шляхи реалізації проєкту "Навчаємось разом" ("Фінська підтримка реформи української школи").

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти 2 грудня.

"Сторони підтвердили продовження реформи Нової української школи і обговорили пріоритети подальшої імплементації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" (інша назва "Навчаємось разом" ) і програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що проєкт "Навчаємось разом" складається з трьох ключових кластерів, що відповідають основним потребам реалізації концепції "Нова українська школа":



• підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісного-орієнтованого підходу;



• популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти і необхідності її реформування;



• поліпшення освітнього середовища.

"Фінляндія готова і надалі підтримувати освітню реформу в Україні в проєктах "Навчаємось разом"і "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Перш за все ми намагаємося посилити потенціал вчителів, які задоволені нашою підтримкою, і раді поділитися нашим досвідом ще й в сфері диджиталізаціі. В Україні реформ багато. Дуже важливо ці результати підтримати", - зазначила міністр освіти Фінляндії Лі Андерссон.

Сергій Шкарлет додав, що за 5 місяців роботи було багато зроблено в розвитку реформи НУШ, в проєкті "Навчаємось разом" і програмі "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".



Зокрема, в цьому році для імплементації програми EU4Skills було відібрано 7 пілотних регіонів і 21 навчальний заклад. Проведено масштабний аудит 1254 закладів професійно-технічної і професійної перед вищої освіти. Здійснюються заходи щодо посилення здатності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти пілотних регіонів. Сьогодні Міністерство освіти і науки працює над удосконаленням досягнутих результатів, щоб реформа не відчувала гальмування.