У МОН розповіли про проєкт "Фінська підтримка реформи української школи"

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і міністр освіти Фінляндії Лі Андерссон провели онлайн-зустріч, в ході якої обговорили подальші шляхи реалізації проєкту "Навчаємось разом" ("Фінська підтримка реформи української школи").
Про це повідомляє пресслужба Міносвіти 2 грудня.
У відомстві розповіли, що проєкт "Навчаємось разом" складається з трьох ключових кластерів, що відповідають основним потребам реалізації концепції "Нова українська школа":
• підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісного-орієнтованого підходу;
• популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти і необхідності її реформування;
• поліпшення освітнього середовища.
• підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісного-орієнтованого підходу;
• популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти і необхідності її реформування;
• поліпшення освітнього середовища.
Сергій Шкарлет додав, що за 5 місяців роботи було багато зроблено в розвитку реформи НУШ, в проєкті "Навчаємось разом" і програмі "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".
Зокрема, в цьому році для імплементації програми EU4Skills було відібрано 7 пілотних регіонів і 21 навчальний заклад. Проведено масштабний аудит 1254 закладів професійно-технічної і професійної перед вищої освіти. Здійснюються заходи щодо посилення здатності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти пілотних регіонів. Сьогодні Міністерство освіти і науки працює над удосконаленням досягнутих результатів, щоб реформа не відчувала гальмування.
Зокрема, в цьому році для імплементації програми EU4Skills було відібрано 7 пілотних регіонів і 21 навчальний заклад. Проведено масштабний аудит 1254 закладів професійно-технічної і професійної перед вищої освіти. Здійснюються заходи щодо посилення здатності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти пілотних регіонів. Сьогодні Міністерство освіти і науки працює над удосконаленням досягнутих результатів, щоб реформа не відчувала гальмування.
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