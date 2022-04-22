У Молдові прокоментували плани Росії дійти Придністров'я

19:08 22 квітня Київ, Україна

Депутат молдавського парламенту від партії «Дія та солідарність» Оазу Нантой прокоментував заяву російських військових, що

"Така заява російських військових означає, що «Росія ніколи не відмовлялася від планів відрізати Україну від Чорного та Азовського морів, а заразом і прибрати республіку Молдову. Фактично є намір відтворення сценарію 2014 року. На півдні республіки Молдова мала бути проголошена республіка Пуджак, до якої увійшли б села з Одеської області, населені етнічними гагаузами. Це був би вихід на Придністров'я. Ми знаємо, що на замовлення кремлівської адміністрації на лівому березі Дністра реалізовувалося щонайменше одне соцопитування — намагалися з'ясувати настрої місцевих жителів про участь у такому сценарії", - сказав Нантой.

За його словами, ситуація зводиться до того, чи Україна вистоить.

"Якщо вона не вистоє, то прийде наша черга. Євросоюз — це не військово-політична організація, і він надає нам підтримку, але зводиться це швидше до психологічної підтримки. Прийнята наша заява про членство в Євросоюзі, сьогодні республіка Молдова передала заповнений опитувальник, але це символізм, який не впливає ні на крилаті ракети Росії, ні на танки, ні на генералів із їхніми підлеглими", - сказав парламентарій.

Оазу Нантой наголосив, що питати про те, чи підтримуватиме Україна після цієї заяви некоректно.

"Задовго до початку війни ми почали готуватися до потоку біженців. На частку Молдови припав найбільший відсоток біженців. Не лише держструктури, а й суспільство консолідувалося та мобілізувалося. Ситуація з біженцями показала, що ми трохи кращі, ніж виглядаємо у виборчій кампанії. Молдова надала дуже суттєву підтримку Україні щодо забезпечення цивілізованих умов та прийому біженців. Молдова оголосила, що не приєднується до санкцій, але є два моменти: наша банківська система дотримується всіх обмежень, накладених демократичним світом, і пані Майя Санду заявила, що не буде допущено такої ситуації, щоб територія Молдови використовувалася для реекспорту можливої російської продукції. У всьому іншому Молдова зі своїми ресурсами не може вводити жодних санкцій стосовно Росії, які б Росія відчула. Зараз не існує чудодійних рішень, які б дозволили нам гордо заявити, що ми відмовляємося від російського газу, що пахне кров'ю. Нас чекає хворобливий процес із дерусифікації, скажімо так, джерел енергоресурсів. Молдова з іншими 140 країнами голосувала за осуд російської агресії на Генеральній Асамблеї ООН. Так, ми заборонили георгіївську стрічку та ці кляті літери", - розповів Нантой.

Раніше Молдова ухвалила закон про заборону використання символів, які пропагують війну. До них відносяться літери Z та V, а також георгіївська стрічка. Однак Молдова не приєдналася до європейських санкцій. Президент республіки Майя Санду заявляла, що Молдова має «безліч вразливостей як у плані безпеки, так і в економічному плані».



15 березня 2022 року ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.