У Молдові закликають звернутися за військовою допомогою до Зеленського

Представники Європи в Республіці Молдова закликали владу країни звернутися за допомогою у зв'язку з дестабілізацією у непідконтрольному Придністров'ї.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук колишній депутат парламенту Кирило Моцпан.
«Парламент повинен вимагати від України військової підтримки у разі відкритої військової операції проти Республіки Молдова, щоб запобігти загрозам безпеці нашої держави», – написав політик.
За його словами, російська федерація, розв'язавши повномасштабну війну проти України, показала, що не поважає демократію, право народів на самовизначення та вибір.
"Москва розглядає пострадянські країни як свої колонії, ресурси яких вона хоче досліджувати", – зазначив Моцпан.
Політик попередив, що російська агентура та проросійські сили намагатимуться влаштувати дестабілізацію у Молдові.
«Існує велика ймовірність, що 9 травня російські агенти в особі комуністів і соціалістів спробують повторити сценарій, що відбувся в 2014 році в Україні, коли проросійські сили виходили з двоколірними стрічками на мітинги з вимогою створення так званої Новоросії. 9 травня лідери проросійських політичних сил у Республіці Молдова можуть захотіти дестабілізувати ситуацію у Кишиневі», – написав Моцпан.
Політик нагадав, що на території Придністров'я є достатній для дестабілізації контингент збройних сил сепаратистського режиму, а також Оперативна група російських військ (ОГРВ), яка може підтримати безлад, інспірований російською агентурою.
Крім того, на думку Моцпана, нещодавні провокації у Придністров'ї могли переслідувати збільшення потоку біженців для проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у регіоні.
«Це вперше, коли проросійські партії не мають більшості в законодавчому органі, а поразка в Україні послабить їхній вплив у нашій країні. Тому можлива спроба повернути Молдову у сферу впливу російської федерації, що означало б втрату суверенітету та незалежності на зразок білорусі», – наголосив політик.
Він також закликав чиновників негайно визнати Придністров'я окупованою територією та ухвалити рішення на рівні парламенту відповідно до резолюції ПАРЄ.
«Парламент має вимагати розміщення миротворчих військ ООН, так званих блакитних касок, на території Республіки Молдова, що перешкоджатиме ескалації воєнного конфлікту на території нашої країни», - написав він.
Зазначимо, колишній президент Молдови, неформальний лідер проросійської Партії соціалістів, учора під час інтерв'ю погрожував, що георгіївська стрічка має стати символом, з яким він закликає боротися проти чинної влади.
До слова, Молдова ще раз нагадала, що не передасть Україні МІГи.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук колишній депутат парламенту Кирило Моцпан.
«Парламент повинен вимагати від України військової підтримки у разі відкритої військової операції проти Республіки Молдова, щоб запобігти загрозам безпеці нашої держави», – написав політик.
За його словами, російська федерація, розв'язавши повномасштабну війну проти України, показала, що не поважає демократію, право народів на самовизначення та вибір.
"Москва розглядає пострадянські країни як свої колонії, ресурси яких вона хоче досліджувати", – зазначив Моцпан.
Політик попередив, що російська агентура та проросійські сили намагатимуться влаштувати дестабілізацію у Молдові.
«Існує велика ймовірність, що 9 травня російські агенти в особі комуністів і соціалістів спробують повторити сценарій, що відбувся в 2014 році в Україні, коли проросійські сили виходили з двоколірними стрічками на мітинги з вимогою створення так званої Новоросії. 9 травня лідери проросійських політичних сил у Республіці Молдова можуть захотіти дестабілізувати ситуацію у Кишиневі», – написав Моцпан.
Політик нагадав, що на території Придністров'я є достатній для дестабілізації контингент збройних сил сепаратистського режиму, а також Оперативна група російських військ (ОГРВ), яка може підтримати безлад, інспірований російською агентурою.
Крім того, на думку Моцпана, нещодавні провокації у Придністров'ї могли переслідувати збільшення потоку біженців для проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у регіоні.
«Це вперше, коли проросійські партії не мають більшості в законодавчому органі, а поразка в Україні послабить їхній вплив у нашій країні. Тому можлива спроба повернути Молдову у сферу впливу російської федерації, що означало б втрату суверенітету та незалежності на зразок білорусі», – наголосив політик.
Він також закликав чиновників негайно визнати Придністров'я окупованою територією та ухвалити рішення на рівні парламенту відповідно до резолюції ПАРЄ.
«Парламент має вимагати розміщення миротворчих військ ООН, так званих блакитних касок, на території Республіки Молдова, що перешкоджатиме ескалації воєнного конфлікту на території нашої країни», - написав він.
Зазначимо, колишній президент Молдови, неформальний лідер проросійської Партії соціалістів, учора під час інтерв'ю погрожував, що георгіївська стрічка має стати символом, з яким він закликає боротися проти чинної влади.
До слова, Молдова ще раз нагадала, що не передасть Україні МІГи.
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