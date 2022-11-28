У Молдові зупинили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною

Прикордонна поліція Молдови повідомила про зупинення шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Про це пише видання Newsmaker.
Зокрема, спочатку стало відомо, що припинено роботу трьох пунктів пропуску: Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки та Басарабка – Серпневе.
Згодом повідомили, що три інші пункти пропуску перервали роботу: Чадир-Лунга – Нові Траяни, Окниця – Сокиряни та Сейц – Лісове.
Причина відключення – відсутність електроенергії на українській стороні та технічні збої у базі даних митного органу України.
Про це пише видання Newsmaker.
Зокрема, спочатку стало відомо, що припинено роботу трьох пунктів пропуску: Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки та Басарабка – Серпневе.
Згодом повідомили, що три інші пункти пропуску перервали роботу: Чадир-Лунга – Нові Траяни, Окниця – Сокиряни та Сейц – Лісове.
Причина відключення – відсутність електроенергії на українській стороні та технічні збої у базі даних митного органу України.
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