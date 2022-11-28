У Молдові зупинили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною

11:11 28 листопада Київ, Україна

Прикордонна поліція Молдови повідомила про зупинення шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.



Про це пише видання Newsmaker.



Зокрема, спочатку стало відомо, що припинено роботу трьох пунктів пропуску: Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки та Басарабка – Серпневе.



Згодом повідомили, що три інші пункти пропуску перервали роботу: Чадир-Лунга – Нові Траяни, Окниця – Сокиряни та Сейц – Лісове.



Причина відключення – відсутність електроенергії на українській стороні та технічні збої у базі даних митного органу України.