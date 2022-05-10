У Молдові оцінили ризик бойових дій на своїй території

Уряд Молдови зі своїми партнерами обговорив поточну ситуацію в країні.
Ризик військових дій на території Молдови мінімальний.
Про це у понеділок, 9 травня, заявила прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця на спільній із генсеком ООН Гутеррішем пресконференції, пише NewsMaker.
Зокрема, вона запевнила, що влада Молдови докладає всіх зусиль для ліквідації напруги на кордоні. За словами Гаврилиці, використовуються різні дипломатичні формати.
"Ми вже кілька разів спростовували новини про можливу мобілізацію. Поки що у нас немає жодної причини для занепокоєння і для того, щоб вдатися до такої міри", - заявила прем'єр-міністр.
Генсек ООН прибув до Кишинева 9 травня. Попередньо Гутерріш мав зустрітися з президентом Маєю Санду, але переговори зірвалися через її проблеми зі здоров'ям. Зрештою, генеральний секретар зустрівся з Гаврилицею.
Ризик військових дій на території Молдови мінімальний.
Про це у понеділок, 9 травня, заявила прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця на спільній із генсеком ООН Гутеррішем пресконференції, пише NewsMaker.
Зокрема, вона запевнила, що влада Молдови докладає всіх зусиль для ліквідації напруги на кордоні. За словами Гаврилиці, використовуються різні дипломатичні формати.
"Ми вже кілька разів спростовували новини про можливу мобілізацію. Поки що у нас немає жодної причини для занепокоєння і для того, щоб вдатися до такої міри", - заявила прем'єр-міністр.
Генсек ООН прибув до Кишинева 9 травня. Попередньо Гутерріш мав зустрітися з президентом Маєю Санду, але переговори зірвалися через її проблеми зі здоров'ям. Зрештою, генеральний секретар зустрівся з Гаврилицею.
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