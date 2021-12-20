У Мінсоцполітики розповіли, кому і коли піднімуть прожитковий мінімум

10:53 24 березень Київ, Україна

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, кому, коли і яким чином мають намір підвищити пенсійні виплати і прожитковий мінімум.



Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Мінсоцполітики в рамках оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищенням його розміру і розмірів державних соціальних гарантій розробило низку законопроєктів, які схвалені урядом і подані до Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документами передбачено: нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів); впровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячної допомоги); введення базової величини для грошових платежів та стягнень і базової величини для адміністративних зборів.

"При цьому жодна з соціальних виплат, які сьогодні отримують громадяни, не буде зменшена", - підкреслили в міністерстві.

Так, планується забезпечити прискорене збільшення розміру прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів: у 2022 році - на 14%; у 2023 році - на 15%; у 2024 році - на 25%.