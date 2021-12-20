У Мінсоцполітики розповіли, кому і коли піднімуть прожитковий мінімум

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, кому, коли і яким чином мають намір підвищити пенсійні виплати і прожитковий мінімум.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зокрема, документами передбачено: нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів); впровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячної допомоги); введення базової величини для грошових платежів та стягнень і базової величини для адміністративних зборів.
Так, планується забезпечити прискорене збільшення розміру прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів: у 2022 році - на 14%; у 2023 році - на 15%; у 2024 році - на 25%.
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