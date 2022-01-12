У Мінських угодах є багато пасток для України - Кулеба

08:55 29 квітень Київ, Україна

Мінські угоди для врегулювання ситуації на Донбасі не ідеальні для України і містять багато "пасток", а РФ всіляко уникає виконання домовленостей.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk.

"Я не думаю, що Мінські угоди - ідеальна річ для України, в них є багато щілин, лакун і пасток для України. Але документ підписаний, ми повинні слідувати логіці цього документа і втілювати його", - сказав Кулеба.

За його словами, президент Володимир Зеленський говорить, що коли Росія тільки звинувачує Україну в невиконанні "Мінська", але нічого не робить для того, щоб почати виконувати його, "ми повинні почати розмову про те, хто дійсно піклується про ці угоди і хоче, щоб вони стали дорожньою картою для врегулювання".



Міністр підкреслив, що в Мінських угодах є два компоненти - політичні та безпекові питання, і треба починати з останніх - а саме, з припинення вогню.