У Мінських угодах є багато пасток для України - Кулеба

Мінські угоди для врегулювання ситуації на Донбасі не ідеальні для України і містять багато "пасток", а РФ всіляко уникає виконання домовленостей.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk.
За його словами, президент Володимир Зеленський говорить, що коли Росія тільки звинувачує Україну в невиконанні "Мінська", але нічого не робить для того, щоб почати виконувати його, "ми повинні почати розмову про те, хто дійсно піклується про ці угоди і хоче, щоб вони стали дорожньою картою для врегулювання".
Міністр підкреслив, що в Мінських угодах є два компоненти - політичні та безпекові питання, і треба починати з останніх - а саме, з припинення вогню.
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