У Міноборони України презентували новий дрон

Міністерство оборони допустило до експлуатації новий український дрон "Великий Бандерик". Він застосовується на фронті.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Безпілотник має кілька основних переваг, які в МО назвали "втіленням передових ідей":
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Безпілотник має кілька основних переваг, які в МО назвали "втіленням передових ідей":
- 8 потужних двигунів – забезпечують надійну роботу;
- навантаження до 31,5 кг – готовність до різних завдань;
- мультифункціональна система скидання – точна доставка різних типів боєприпасів;
- віддалене керування з будь-якої точки світу забезпечується універсальною наземною станцією.
"Великий Бандерик" допущено МО до експлуатації у квітні 2023 року.
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