У Міноборони України презентували новий дрон

16:40 28 серпня Київ, Україна

Міністерство оборони допустило до експлуатації новий український дрон "Великий Бандерик". Він застосовується на фронті.



Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Безпілотник має кілька основних переваг, які в МО назвали "втіленням передових ідей":

8 потужних двигунів – забезпечують надійну роботу;

навантаження до 31,5 кг – готовність до різних завдань;

мультифункціональна система скидання – точна доставка різних типів боєприпасів;

віддалене керування з будь-якої точки світу забезпечується універсальною наземною станцією.

"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав відмінний результат: успішно функціонував, незважаючи на сніг, шквальний вітер та роботу всього РЕБ-обладнання, яке було на полігоні", - зазначили у міністерстві.

"Великий Бандерик" допущено МО до експлуатації у квітні 2023 року.