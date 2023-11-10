У Міноборони США назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

10:23 10 листопада Київ, Україна

Сполучені Штати Америки залишаються одним із основних помічників України у війні з росією. Багатьма військовими успіхами Україна зобов'язана військовій допомозі від США. Як сказала на брифінгу в Пентагоні заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, наступне, вже 17-те, засідання Контактної групи з оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн") пройде в середині листопада.

За словами Сінгх, із виділеної Штатами суми у 62,3 мільярда доларів допомоги для України вже було витрачено 95%.

"Ми витратили все фінансування USAI. Таким чином, у нас залишився лише 1 мільярд доларів у наявних ресурсах для поповнення запасів США. У нас все ще залишилася невелика кількість PDA, але, як ви бачили, наші пакети ставали дедалі меншими, бо нам доводилося дозувати нашу підтримку України", - зазначила вона.

Нагадаємо, представниця Пентагону повідомила, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть Україні в її протистоянні російським агресорам, але пакети військової допомоги стануть меншими, оскільки Конгрес все ще не ухвалив рішення про додаткове фінансування.

Як повідомлялося, 16-те засідання Контактної групи з оборони України відбулося у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, 10 жовтня. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі оголосив про надання нового пакету військової допомоги для України у розмірі 200 мільйонів доларів.