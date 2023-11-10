У Міноборони США назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Сполучені Штати Америки залишаються одним із основних помічників України у війні з росією. Багатьма військовими успіхами Україна зобов'язана військовій допомозі від США. Як сказала на брифінгу в Пентагоні заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, наступне, вже 17-те, засідання Контактної групи з оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн") пройде в середині листопада.
За словами Сінгх, із виділеної Штатами суми у 62,3 мільярда доларів допомоги для України вже було витрачено 95%.
Нагадаємо, представниця Пентагону повідомила, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть Україні в її протистоянні російським агресорам, але пакети військової допомоги стануть меншими, оскільки Конгрес все ще не ухвалив рішення про додаткове фінансування.
Як повідомлялося, 16-те засідання Контактної групи з оборони України відбулося у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, 10 жовтня. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі оголосив про надання нового пакету військової допомоги для України у розмірі 200 мільйонів доларів.
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