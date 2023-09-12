У Міноборони розповіли про комплекс РЕБ "Буковель AD"

У Міноборони розповіли про український комплекс радіоелектронної боротьби Буковель AD та заявили, що його система ефективно придушує російські безпілотники.
Про це у Telegram повідомило Міністерство оборони України.
Зокрема, система "Буковель AD" здатна виявляти російські БПЛА, такі як "Орлан-10", на відстані до 40 км, використовуючи пасивну технологію пеленгації, а потім "глушити" їх за 15-20 км від своїх позицій.
Про це у Telegram повідомило Міністерство оборони України.
Зокрема, система "Буковель AD" здатна виявляти російські БПЛА, такі як "Орлан-10", на відстані до 40 км, використовуючи пасивну технологію пеленгації, а потім "глушити" їх за 15-20 км від своїх позицій.
Також сучасна модифікація системи може інгібувати сигнали керування, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo та Beidou, а також створювати безліч фальшивих сигналів. Крім дронів комплекс протистоїть системам зв'язку та радіолокації супротивника та зброї із супутниковими системами наведення.
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