У Міноборони розповіли про комплекс РЕБ "Буковель AD"

14:12 12 вересня Київ, Україна

У Міноборони розповіли про український комплекс радіоелектронної боротьби Буковель AD та заявили, що його система ефективно придушує російські безпілотники.



Про це у Telegram повідомило Міністерство оборони України.



Зокрема, система "Буковель AD" здатна виявляти російські БПЛА, такі як "Орлан-10", на відстані до 40 км, використовуючи пасивну технологію пеленгації, а потім "глушити" їх за 15-20 км від своїх позицій.

"Обладнання "Буковель" легко монтується на кузові пікапа, де розміщується станція управління та модуль виявлення безпілотників, а розгортання займає лише дві хвилини", - зазначили у Міноборони.

Також сучасна модифікація системи може інгібувати сигнали керування, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo та Beidou, а також створювати безліч фальшивих сигналів. Крім дронів комплекс протистоїть системам зв'язку та радіолокації супротивника та зброї із супутниковими системами наведення.