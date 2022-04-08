У Міноборони розповіли, що зможуть відбити ворога після його перегрупування

Зазнавши повного розгрому на північному напрямку і заваливши плани кремля швидко взяти Київ, російська армія відступила, щоб змінити свою тактику. У Міноборони України пояснили ситуацію на фронті та розповіли, наскільки реально дати відсіч ворогові, коли він перегрупується.

Заступниця міністра оборони пояснила, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію. Про це вона повідомила 6 квітня в ефірі "Ради".

Ганна Маляр розповіла, що російські війська зараз найбільше зосереджують сили на сході, де терміново:

проводять перегрупування військ;

посилюють розвідку;

шукають слабкі місця ЗСУ та пристосовуються до характеру нашої оборони;

змінюють свої плани, щоб вони в них нарешті були успішними, адже ворогам нема про що звітувати.

Окупанти зараз часто та динамічно коригують свої дії. Маляр пояснила, що зараз можна сказати, що йде активна фаза війни. Проте ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі.

Заступниця міністра відповіла на запитання, наскільки ЗСУ можуть дати відсіч окупанту.

"Ми готові до будь-якого сценарію і розуміємо, що сценарії можуть бути різними та зберігається загроза ракетних ударів. І зараз ворог продовжує знищувати і військові об'єкти, і об'єкти інфраструктури, і цивільні об'єкти", – пояснила Маляр.

Додала, що українська армія дуже потужно чинить опір і поки ворог не може просуватися далі. Ведеться запекла боротьба.

"Якщо російська армія, очевидно, переважає у кількості, то наша армія інтелектуальна – і ми превалюємо у своїй якості та своїх стратегіях. Але це дуже серйозна битва, і для перемоги нам потрібно багато часу та багато зусиль", – пояснила Маляр.

Вона додала, що окупанти не відмовилися від ідеї взяти Київ, проте намагаються захопити і схід України.