У Міноборони ФРН підтвердили покупку Rheinmetall додаткових танків для України

"В принципі, ми не підтверджуємо будь-які контракти, які німецька збройна компанія може укласти з іншою компанією. Але згадані (у повідомленнях ЗМІ) транспортні засоби є доповненням до вже оголошених раніше", - заявила представниця відомства у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення, що Rheinmetall планує передати Україні більше танків.