У Міноборони ФРН підтвердили покупку Rheinmetall додаткових танків для України
16:00 09 серпня Київ, Україна
Німецький концерн Rheinmetall
готується відправити додаткову броньовану техніку в Україну поза контрактами з урядом ФРН.
Це журналістам підтвердили у Міноборони ФРН.
"В принципі, ми не підтверджуємо будь-які контракти, які німецька збройна компанія може укласти з іншою компанією. Але згадані (у повідомленнях ЗМІ) транспортні засоби є доповненням до вже оголошених раніше", - заявила представниця відомства у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення, що Rheinmetall планує передати Україні більше танків.
За її словами, на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що в Україну буде поставлено більше танків Leopard 1 A5.
"Йдеться про 25 танків Leopard 1 A5, 5 броньованих евакуаційних машин і 2 навчальні броньовані машини. З цією метою федеральний уряд уклав контракт з Rheinmetall", - сказала речниця Міноборони.
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