У Міненерго розробляють Стратегію адаптації до зміни клімату, почнуть зі скорочення видобутку вугілля

13:18 24 червня Київ, Україна

Україна солідарна в прагненні Заходу досягти кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр. і одним з перших кроків у цьому напрямку є робота над зменшенням видобутку вугілля і збільшення лісистих насаджень.



Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський.



За словами Абрамовського, для України реалізація кліматичних амбіцій є дуже важливим завданням.



В Україні підтримують прагнення світових країн досягти кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр.



Міністр підкреслив, що Україна готова формувати кліматичні тренди на пострадянському просторі і в Чорноморському регіоні.

"На шляху до зеленого переходу в Україні повинна пройти справедлива трансформація вугільних регіонів. Для цього спільно з Міненерго працюємо над зменшенням видобутку вугілля і розвитком безпечних джерел енергії. Щоб спрогнозувати вплив кліматичних змін на Україну до кінця століття, Мінприроди напрацьовує Стратегію з адаптації до зміни клімату. Документ розробляється для конкретно визначених територій і має максимально прикладний характер. Наступний крок - розробка плану дій для його реалізації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Абрамовський заявив, що збільшення лісистості України допоможе в боротьбі з кліматичними змінами. Це допоможе збільшити абсорбцію СО2.



"Для України важлива успішна співпраця з Кліматичним інвестиційним фондом і налагодження відносин з Зеленим кліматичним фондом, щоб реалізувати масштабні інвестиційні програми", - заявив міністр.