У Міненерго розробляють Стратегію адаптації до зміни клімату, почнуть зі скорочення видобутку вугілля

Україна солідарна в прагненні Заходу досягти кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр. і одним з перших кроків у цьому напрямку є робота над зменшенням видобутку вугілля і збільшення лісистих насаджень.
Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський.
За словами Абрамовського, для України реалізація кліматичних амбіцій є дуже важливим завданням.
В Україні підтримують прагнення світових країн досягти кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр.
Міністр підкреслив, що Україна готова формувати кліматичні тренди на пострадянському просторі і в Чорноморському регіоні.
Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський.
За словами Абрамовського, для України реалізація кліматичних амбіцій є дуже важливим завданням.
В Україні підтримують прагнення світових країн досягти кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр.
Міністр підкреслив, що Україна готова формувати кліматичні тренди на пострадянському просторі і в Чорноморському регіоні.
Крім того, Абрамовський заявив, що збільшення лісистості України допоможе в боротьбі з кліматичними змінами. Це допоможе збільшити абсорбцію СО2.
"Для України важлива успішна співпраця з Кліматичним інвестиційним фондом і налагодження відносин з Зеленим кліматичним фондом, щоб реалізувати масштабні інвестиційні програми", - заявив міністр.
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