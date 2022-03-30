У Мінагрополітики звернулися до українців: не поспішайте продавати землю

11:09 02 липня Київ, Україна

Вартість української землі на сьогодні необ'єктивно занижена, в зв'язку з чим вона буде рости щорічно мінімум на 7%.



Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.



"Крім того, Міністерство агрополітики зазначає, що українська земля неоціненна. Її вартість буде зростати не менш ніж на 7-10 відсотків щороку", - підкреслив він.



За словами Лещенка, мета міністерства - не продаж землі, а наведення ладу в земельних відносинах.



Міністр заявив, що сьогодні українці мають "навести лад в своїй земельній документації".