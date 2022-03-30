У Мінагрополітики звернулися до українців: не поспішайте продавати землю

Вартість української землі на сьогодні необ'єктивно занижена, в зв'язку з чим вона буде рости щорічно мінімум на 7%.
Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.
"Крім того, Міністерство агрополітики зазначає, що українська земля неоціненна. Її вартість буде зростати не менш ніж на 7-10 відсотків щороку", - підкреслив він.
За словами Лещенка, мета міністерства - не продаж землі, а наведення ладу в земельних відносинах.
Міністр заявив, що сьогодні українці мають "навести лад в своїй земельній документації".
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