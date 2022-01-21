У МЗС розповіли, над чим працює Кримська платформа після установчого саміту

07:53 21 січень Київ, Україна

МЗС України фіналізувало один із операційних механізмів Кримської платформи – мережу контактерів або осіб, відповідальних за Кримську платформу в інших країнах.



Про це під час дискусії "Культурний вимір російсько-українського збройного конфлікту: держполітика та інструменти захисту" повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.



Вона зазначила, що контактери зазвичай працівники середньої та вищої ланки МЗС, вже понад 40 країн призначили координаторів, три країни ще визначаються з кандидатами.



У першому півріччі цього року МЗС України планує провести консультації щодо всіх пріоритетів Кримської платформи, щоб координувати ці теми та шукати рішення.

“Завдання консультацій – наситити наших партнерів інформацією, яку ми знаємо. Це стандартна процедура, коли передаються документи, дослідження, напрацьовані експертним середовищем. Ми розуміємо, що якщо брати дипломатію та інструменти, вони лежать у площині адвокації захисту публічності справ. Кримська платформа має стати додатковим паливом, щоб голосно просувати теми та рішення, – сказала вона.

Наразі МЗС України проводить переговори з балтійськими та західними країнами, щоб вони взяли співлідерство у тому чи іншому напрямку. Після цього у Кримській платформі буде визначено графік спільної роботи з учасниками платформи.



Еміне Джапарова відзначила значне роздратування російської влади Кримською платформою. За її словами, усі ці роки Росія системно працювала, щоб "вивести тему Криму за дужки уваги міжнародної спільноти".