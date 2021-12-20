У МЗС пояснили, чому президент звільнив українських послів

Звільнені Володимиром Зеленським українські посли в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії і при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії і відділенні ООН перевищили термін роботи за кордоном в кілька разів, тому дана ініціатива президента була запланованою.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, рішення як про звільнення, так і призначення нових послів приймає президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана і в цьому випадку.
"У МЗС вдячні кожному послу за їхній професіоналізм і зусилля щодо захисту національних інтересів, зміцнення відносин України і зарубіжних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави", - додав Ніколенко.
"У МЗС вдячні кожному послу за їхній професіоналізм і зусилля щодо захисту національних інтересів, зміцнення відносин України і зарубіжних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави", - додав Ніколенко.
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