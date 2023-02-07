У МЗС України прокоментували рішення грузинського суду у справі Саакашвілі

14:33 07 лютого Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Михайла Саакашвілі щодо відстрочення або його звільнення від покарання через тяжкий стан здоров'я.

"Суд не взяв до уваги висновку лікарів про тяжкість захворювання Михайла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон на лікування. Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні", - сказано в заяві.

У дипломатичному відомстві також наголосили, що МЗС України продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Михайла Саакашвілі, який має бути звільнений.



Тбіліський міський суд 6 лютого не задовольнив клопотання адвокатів і не звільнив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі від покарання та не відстрочив його. Саакашвілі назвав рішення суду смертним вироком



Перед початком судового засідання мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила, що суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе сьогодні "має зробити вибір між життям та смертю". Вона зазначила, що у разі відхилення клопотання родичі та адвокати експрезидента Грузії планують подати скаргу до ЄСПЛ.



Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ готовий розглянути будь-які шляхи передачі Саакашвілі. За його словами, третій президент Грузії має бути переведений до закордонної клініки, а Україна готова взяти на себе посередницькі функції.



Для довідки: з клопотанням про відстрочку чи звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців.