У МЗС України відреагували на рішення РФ залучити жителів Донбасу до виборів в Держдуму

13:19 23 липня Київ, Україна

ЦВК Російської Федерації прийняла рішення залучити населення Донбасу до виборів в Держдуму, МЗС України висловило рішучий протест, назвавши такі дії Росії особливо цинічними.



Про це повідомляється на сайті відомства в п'ятницю, 23 липня.



"Такі дії російської сторони, поряд з незаконною організацією виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, Конституції і чинного законодавства України. Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав'язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів", - йдеться в заяві.



У МЗС зазначили, що, незважаючи на всі спроби України стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що робляться в рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права і поваги до суверенітету України.



"Останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію ситуації з безпекою в зоні конфлікту, викликану регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного і соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України", - відзначили в МЗС.



Відомство закликало міжнародне співтовариство засудити цей крок РФ, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.



"Україна вимагає від Російської Федерації скасувати всі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, і припинити робити кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України в політичний і соціально-правовий простір РФ", - резюмували дипломати.