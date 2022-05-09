У МЗС України відреагували на підтримку ООН резолюції по Криму

21:31 07 грудня Київ, Україна

Прийнята ООН резолюція по Криму - це документ, який закликає міжнародне співтовариство до консолідації зусиль, з метою деокупації Криму. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба

"Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародної спільноти, яка розглядає перетворення Криму у величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності в регіоні", - прокоментував міністр.

У резолюції засуджується анексія Криму. Відзначається, що вона становить загрозу міжнародній безпеці.

За словами Кулеби, в резолюції прописано, що анексія завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями.



Крім того, за словами міністра, встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності.



Резолюція закликає РФ припинити мілітаризацію освіти в Криму - шкільний вишкіл кримських дітей, метою якого проголошується їхня майбутня служба в збройних силах РФ.