У МЗС України відреагували на підтримку ООН резолюції по Криму

Прийнята ООН резолюція по Криму - це документ, який закликає міжнародне співтовариство до консолідації зусиль, з метою деокупації Криму.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
У резолюції засуджується анексія Криму. Відзначається, що вона становить загрозу міжнародній безпеці.
За словами Кулеби, в резолюції прописано, що анексія завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями.
Крім того, за словами міністра, встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності.
Резолюція закликає РФ припинити мілітаризацію освіти в Криму - шкільний вишкіл кримських дітей, метою якого проголошується їхня майбутня служба в збройних силах РФ.
Крім того, за словами міністра, встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності.
Резолюція закликає РФ припинити мілітаризацію освіти в Криму - шкільний вишкіл кримських дітей, метою якого проголошується їхня майбутня служба в збройних силах РФ.
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