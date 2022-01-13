У МЗС України відреагували на чергову хвилю обшуків і затримань кримських татар

16:38 31 серпень Київ, Україна

Російські окупанти продовжують гнобити всіх незгодних, по Криму знову прокотилися обшуки і арешти, в МЗС України висловили протест у зв'язку з тим, що сталося і висунули вимогу негайно звільнити затриманих.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань жителів тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь. За наявною інформацією, після проведення обшуків в будинках Айдера Кадирова (з. Розливи Нижньогірського району), Айдера Аблякімова (с. Сонячна Долина Судакського району), Рідвана Умерова (м Судак) і Енвера Топчи (смт Ічкі (Радянський) Ічкінского району) зазначені особи були незаконно затримані. Під час попередньої хвилі арештів в липні окупаційною адміністрацією було затримано 7 кримських татар ", - повідомили в міністерстві.

Дипломати зазначили, системне застосування Росією репресивного апарату для переслідування і боротьби з журналістами та активістами, продовжує політику утиску всіх незгодних з окупацією, від якої особливо страждають представники кримськотатарського народу.

"Вимагаємо від Росії негайного звільнення затриманих сьогодні чотирьох чоловік, а також всіх незаконно утримуваних нею громадян України. На сьогодні, РФ незаконно тримає за гратами близько 100 українських громадян. Закликаємо міжнародне співтовариство продовжити активний захист прав і свобод жителів окупованого Криму та посилити тиск на Росію для припинення нею грубих порушень прав людини на тимчасово окупованій півострові ", - заявили в МЗС.