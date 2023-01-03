У МЗС України анонсували "перезавантаження" відносин із Африкою

07:41 03 січня Київ, Україна

У 2023 році настав час для перезавантаження відносин з усім африканським континентом, тоді як раніше у фокусі дипломатичної діяльності були політичні та торговельно-економічні контакти з країнами Північної Африки.



Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.



"Нова українська політика на цьому пріоритетному напрямі, визначена президентом України Володимиром Зеленським, ґрунтується на Стратегії розвитку відносин із державами Африки, затвердженій у січні 2022 року", - зазначили у відомстві.



Там зазначили, що з лютого 2022 року відбулося 18 розмов президента України з африканськими лідерами, 9 з яких – уперше в історії двосторонніх відносин.



Україну відвідав президент Гвінеї-Бісау та чинний глава Економічного співтовариства країн Західної Африки Умаро Ембало, що стало першим офіційним візитом до України лідера держави Підсахарської Африки з 2004 року.



Також у МЗС нагадали, що у жовтні 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ України, яке охопило Сенегал, Кот-д'Івуар, Гану та Кенію.



Крім того, в міністерстві підкреслили, що до досягнень української політики в Африці слід віднести консолідацію підтримки африканських країн на рівні Генеральної Асамблеї ООН: жодна держава Африки не проголосувала проти резолюції "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" від 12 жовтня 2022 року.



"Час розширення нашої дипломатичної присутності на континенті до рівня, який дозволить безперебійно та ефективно взаємодіяти з африканськими столицями. У зв'язку з цим заплановано, зокрема, відкриття низки нових посольств", - додали в МЗС.