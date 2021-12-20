У МЗС зробили заяву до 7-ї річниці резолюції ООН "Територіальна цілісність України"

19:46 26 березень Київ, Україна

Рівно 7 років тому була прийнята резолюція Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України", вона стала першою відповіддю міжнародного співтовариства на збройну агресію РФ проти України.

Відтоді Кремль не тільки не припинив тимчасову окупацію Криму, а й навпаки з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом загострює ситуацію на півострові.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди сьомої річниці резолюції.

"27 березня 2014 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію "Територіальна цілісність України". Ця резолюція стала першою знаковою відповіддю міжнародного співтовариства на початок збройної агресії Російської Федерації проти України. Висловивши рішучий протест у зв'язку з зухвалим порушенням Москвою основоположних принципів і норм міжнародного права, Генасамблея ООН визнала псевдореферендум про статус Криму незаконним, чітко підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили у відомстві.

Дипломати підкреслюють, що, незважаючи на невизнання і засудження спроби анексії з боку міжнародного співтовариства, Кремль "не тільки не припинив тимчасову окупацію Криму, а навпаки з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом загострює ситуацію на півострові".

"Систематичні політичні переслідування, безпідставні обшуки, затримання та арешти опонентів окупації, витіснення незалежних ЗМІ, введення політики культурного знищення етнічних українців і кримських татар, відверта дискримінація за релігійною ознакою стали нормою життя на Кримському півострові. Така агресивна політика спрямована на залякування населення, придушення будь-яких проявів незгоди з російською окупаційною адміністрацією", - відзначають в дипвідомстві.

Крім того, наголошується, що для закріплення свого контролю над Кримом Москва грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, вдається до планомірного переселення лояльного російського населення на півострів з метою зміни його демографічного складу, регулярного проведення незаконних виборів і військових призовів на окупованій території, протиправного відчуження власності на користь близьких кремлівському режиму суб'єктів держави-агресора.



У МЗС підкреслюють також, що масштабна мілітаризація перетворює півострів на військову базу, яка загрожує безпеці і стабільності всього регіону.



Росія також продовжує збройну агресію проти України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, підриваючи основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються сучасні міжнародні відносини, світова безпека та міжнародний порядок.



Ці міжнародно-протиправні дії Російської Федерації спонукали Генеральну Асамблею ООН схвалити в 2016-2020 роках резолюції 71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" і 73/194, 74/17, 75/29 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів", в яких ГА ООН засудила тимчасову окупацію і мілітаризацію Криму, порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини і основних свобод, закликала РФ виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.