У МЗС Росії оголосили список санкцій у відповідь щодо США

20:39 16 квітень Київ, Україна

У відповідь на вчорашні санкції США щодо РФ зовнішньополітичне відомство Росії оприлюднило список американських чиновників, яким заборонений в'їзд в Росію, а також назвало низку обмежувальних заходів щодо США.



У МЗС зазначили, що найближчим часом будуть введені наступні контрзаходи:

На основі взаємності піде висилка співробітників дипломатичних місій США в кількості, що відповідає здійсненій американською владою акцією проти російських дипломатів.

Обмежується практика задіяння Посольством США короткострокових відряджень по лінії Держдепартаменту для забезпечення функціонування дипломатичних представництв. Видача диппредставникам відповідних віз буде зведена до мінімуму: до 10 осіб на рік на основі взаємності.

У суворій відповідності до Віденської конвенції про дипломатичні зносини та російським законодавством, включаючи Трудовий кодекс, буде вжито заходів щодо повного припинення практики найму дипмісіями США адміністративно-технічних працівників з-поміж громадян Російської Федерації і третіх країн.

У зв'язку з систематичними порушеннями співробітниками диппредставництв США правил здійснення поїздок по території Російської Федерації, припиняється дія двостороннього Меморандуму 1992 р. Про розуміння щодо "відкритої суші".

Мається на увазі припинити діяльність в Російській Федерації американських фондів і НПО, підконтрольних Держдепартаменту і іншим американським державним структурам. Ця робота, яка ведеться давно і планомірно, буде доведена до кінця, особливо на тлі того, що США не мають наміру скорочувати розмах своїх підривних зусиль, здійснюваних системно з опорою на розгалужену законодавчу базу.

Очевидно, що зі сформованої вкрай напруженої ситуації випливає об'єктивна необхідність, щоб посли обох наших країн перебували в своїх столицях для аналізу ситуації і проведення консультацій.

У Лаврова також заявили, що відповіли на польські санкції: на висилку з Польщі трьох російських дипломатів, вишлють з Росії п'ять польських.



Крім того, МЗС РФ оприлюднив список американських чиновників, яким заборонений в'їзд в Росію:

Меррік Гарланд, генеральний прокурор США;

Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро в'язниць США;

Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США;

Сьюзан Райс, радниця президента США з питань внутрішньої політики, колишня постійна представниця при ООН і помічниця з національної безпеки;

Крістофер Рей, директор ФБР;

Евріл Хейнс, директор Національної розвідки США;

Джон Болтон, колишній помічник президента США з питань національної безпеки і постійного представника при ООН;

Роберт Вулс, колишній директор ЦРУ.

Також в МЗС додали, що через "безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень" в Москві вирішили відійти від звичайної практики не "підсвічувати" публічно контрзаходи, які вживаються російською стороною.