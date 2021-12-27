У МЗС Росії оголосили список санкцій у відповідь щодо США

У відповідь на вчорашні санкції США щодо РФ зовнішньополітичне відомство Росії оприлюднило список американських чиновників, яким заборонений в'їзд в Росію, а також назвало низку обмежувальних заходів щодо США.
У МЗС зазначили, що найближчим часом будуть введені наступні контрзаходи:
У МЗС зазначили, що найближчим часом будуть введені наступні контрзаходи:
- На основі взаємності піде висилка співробітників дипломатичних місій США в кількості, що відповідає здійсненій американською владою акцією проти російських дипломатів.
- Обмежується практика задіяння Посольством США короткострокових відряджень по лінії Держдепартаменту для забезпечення функціонування дипломатичних представництв. Видача диппредставникам відповідних віз буде зведена до мінімуму: до 10 осіб на рік на основі взаємності.
- У суворій відповідності до Віденської конвенції про дипломатичні зносини та російським законодавством, включаючи Трудовий кодекс, буде вжито заходів щодо повного припинення практики найму дипмісіями США адміністративно-технічних працівників з-поміж громадян Російської Федерації і третіх країн.
- У зв'язку з систематичними порушеннями співробітниками диппредставництв США правил здійснення поїздок по території Російської Федерації, припиняється дія двостороннього Меморандуму 1992 р. Про розуміння щодо "відкритої суші".
- Мається на увазі припинити діяльність в Російській Федерації американських фондів і НПО, підконтрольних Держдепартаменту і іншим американським державним структурам. Ця робота, яка ведеться давно і планомірно, буде доведена до кінця, особливо на тлі того, що США не мають наміру скорочувати розмах своїх підривних зусиль, здійснюваних системно з опорою на розгалужену законодавчу базу.
- Очевидно, що зі сформованої вкрай напруженої ситуації випливає об'єктивна необхідність, щоб посли обох наших країн перебували в своїх столицях для аналізу ситуації і проведення консультацій.
У Лаврова також заявили, що відповіли на польські санкції: на висилку з Польщі трьох російських дипломатів, вишлють з Росії п'ять польських.
Крім того, МЗС РФ оприлюднив список американських чиновників, яким заборонений в'їзд в Росію:
Крім того, МЗС РФ оприлюднив список американських чиновників, яким заборонений в'їзд в Росію:
- Меррік Гарланд, генеральний прокурор США;
- Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро в'язниць США;
- Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США;
- Сьюзан Райс, радниця президента США з питань внутрішньої політики, колишня постійна представниця при ООН і помічниця з національної безпеки;
- Крістофер Рей, директор ФБР;
- Евріл Хейнс, директор Національної розвідки США;
- Джон Болтон, колишній помічник президента США з питань національної безпеки і постійного представника при ООН;
- Роберт Вулс, колишній директор ЦРУ.
Також в МЗС додали, що через "безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень" в Москві вирішили відійти від звичайної практики не "підсвічувати" публічно контрзаходи, які вживаються російською стороною.
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