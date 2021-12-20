У МЗС РФ висловилися проти участі США в нормандському форматі

У Кремлі впевнені, що немає підстав для залучення Вашингтона до переговорів в нормандському форматі.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в нормандському форматі", - заявив він.
Варто відзначити, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук бачить можливість прогресу в переговорах по Донбасу саме в залученні до них США.
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в нормандському форматі", - заявив він.
Варто відзначити, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук бачить можливість прогресу в переговорах по Донбасу саме в залученні до них США.
Як повідомлялося, в Держдепартаменті США заявили, що попросили Росію надати пояснення через військову активність РФ біля кордонів України. А також закликали Росію "утриматися від дій, які можуть привести до ескалації ситуації".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі