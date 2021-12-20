У МЗС РФ висловилися проти участі США в нормандському форматі

11:00 07 квітень Київ, Україна

У Кремлі впевнені, що немає підстав для залучення Вашингтона до переговорів в нормандському форматі.





"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в нормандському форматі", - заявив він.



Варто відзначити, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук бачить можливість прогресу в переговорах по Донбасу саме в залученні до них Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.Варто відзначити, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук бачить можливість прогресу в переговорах по Донбасу саме в залученні до них США

"США - єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов'язаних з організацією протидії Росії і поверненням Україні її територій Донбасу і Криму", - сказав Кравчук.

Як повідомлялося, в Держдепартаменті США заявили, що попросили Росію надати пояснення через військову активність РФ біля кордонів України. А також закликали Росію "утриматися від дій, які можуть привести до ескалації ситуації".