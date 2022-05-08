У МЗС РФ розповіли про турботу, проявлену до жителів окупованих Л/ДНР

20:22 03 серпня Київ, Україна

Російське керівництво ні за яких обставин не відмовиться від "Л/ДНР" і далі буде активно "надавати підтримку" багатостраждальному населенню окупованих територій.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у вівторок, 3 серпня.



"Я єдино можу повторити слова керівництва нашої країни, що ні Донецьк, ні Луганськ Росія ніколи не кине. І мова йде в першу чергу про людей, яких підтримуватимуть, і підтримка ця не зупинялася ні на хвилину, ще раз підкреслю, ні на хвилину за всі ці роки. Я вам це кажу не як людина, яка так чи інакше стикається з питаннями зовнішньої політики і міжнародних відносин, а просто як громадянин нашої країни, який зсередини бачить, що робиться для того, щоб люди, яких ми називаємо співвітчизниками, люди, які стали або стають громадянами РФ, розуміли, що за їхні життя, не тільки за їхні права, а в першу чергу за їхні життя, є кому постояти", - сказала Захарова.



Вона стверджує, що звинувачення РФ у відсутності допомоги є несправедливими і не відображають дійсної картини.



"Мені здається, що ось вже точно говорити про те, що Росія не зробила чогось або не робить щось, щоб забезпечити права, в самому широкому сенсі цього слова, жителів Донецька і Луганська, це як мінімум несправедливо. Я вам можу сказати, як людина, яка так чи інакше стикається з цим питанням: і політично, і економічно, фінансово, гуманітарно, по-людськи зроблено дуже багато", - вважає Захарова.



"Скільки почули ми загроз з боку наших західних партнерів, скільки санкцій приймалося, скільки слів агресії і шантажу на нашу адресу ми за ці роки начиталися, наслухалися. Ми хоч раз відступили від своїх позицій? Ми хоч раз сказали, що "так вийшло, вибачте"? Ні. Можливо, хоч раз ми переглянули свої принципові підходи, незважаючи на колосальний міжнародний тиск? Ні", - підсумувала представниця МЗС РФ.