У МЗС РФ звинуватили Захід в поспішних висновках щодо Мінська і запевнили Білорусь у підтримці

12:22 31 травень Київ, Україна

Росія має намір підтримувати Білорусь як союзника і країну-партнера.

Про це заявив директор Департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський в понеділок, 31 травня.

"Я думаю, що ми будемо захищати нашого партнера Білорусь, допомагати нашим союзникам. А те, що придумують західники проти Білорусі, викликає абсолютно негативні емоції. Тому що перш за все треба провести розслідування того, що сталося, а потім думати над тим, як на це реагувати, а не робити поспішні заяви", - сказав дипломат.

Він зазначив, що підхід Москви "полягає в тому, щоб не приймати імпульсивних заходів".



Зокрема, говорячи про можливу заборону транзиту російського газу Бірічевський сказав, що "треба порахувати, як це відіб'ється на економіці, на наявних контрактах".



"Ми не можемо реагувати на ті заходи, які введені щодо іншої країни, нам потрібно обговорити це з партнерами і подивитися, що ми можемо зробити", - прокоментував він можливість відповіді в разі введення ЄС санкцій проти Мінська, які зачіпають транзит російського газу.