У МЗС РФ звинуватили Захід в поспішних висновках щодо Мінська і запевнили Білорусь у підтримці

Росія має намір підтримувати Білорусь як союзника і країну-партнера.
Про це заявив директор Департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський в понеділок, 31 травня.
Він зазначив, що підхід Москви "полягає в тому, щоб не приймати імпульсивних заходів".
Зокрема, говорячи про можливу заборону транзиту російського газу Бірічевський сказав, що "треба порахувати, як це відіб'ється на економіці, на наявних контрактах".
"Ми не можемо реагувати на ті заходи, які введені щодо іншої країни, нам потрібно обговорити це з партнерами і подивитися, що ми можемо зробити", - прокоментував він можливість відповіді в разі введення ЄС санкцій проти Мінська, які зачіпають транзит російського газу.
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